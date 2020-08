Bell Marques sofre acidente e terá que passar por cirurgia

09/03/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - Foliões se divertem no bloco de carnaval Bell Marques na rua, com apresentação no trio elétrico do cantor Bell Marques, no Parque do Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo, na tarde deste sábado (09). Foto: Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia