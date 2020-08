Rafa Kalimann e Gabi Martins tiveram amizade estremecida. Entenda

A relação entre as amigas Gabi Martins e Rafa Kalimann não está das melhores. A coluna descobriu que as duas estão afastadas desde que Gabi visitou a casa de Rafa, em Goiânia. Segundo pessoas próximas às ex-BBB's, Rafa não gostou muito de saber que a amiga foi diagnosticada com a Covid-19 quando voltou para Belo Horizonte, onde mora, poucos dias após ter tido contato com ela e com seus pais. A nova contratada da Globo achou desrespeitoso da parte de Gabi. A cantora ficou isolada em um hotel logo que descobriu a doença e não deu certeza de quando ou como pode ter sido infectada.

A coluna procurou a assessoria de Rafa, que não quis se manifestar sobre o assunto. Já Gabi, ao ser procurada, disse ter se desculpado com Rafa logo que soube da doença e que em nova conversa neste fim de semana as duas se entenderam: "Da minha parte não existiu nada e a minha amizade com ela continua a mesma. Tenho um carinho enorme por ela. Assim que o diagnóstico foi confirmado pelo exame de sangue, imediatamente entrei em contato e conversei com ela para pedir desculpas, porque nunca seria minha intenção (expor Rafa e família ao coronavírus). E eu acabei de falar com ela e pra mim e pra ela isso já está resolvido", disse Gabi à coluna.