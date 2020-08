Gizelly se reúne com amigos na quarentena, decepciona fãs e faz desabafo

Gizelly Bicalho está passando dias de folga em Iriri, no Espírito Santo. A ex-BBB deixou os fãs decepcionados após vazar na internet uma foto em que ela aparece ao lado de alguns amigos na casa onde está hospedada. O registro fez com que a advogada fosse questionada e criticada por desrespeitar a quarentena e ela acabou fazendo um desabafo no Twitter, mas depois voltou atrás e apagou.

"Ei, gente! Postaram fotos da casa que estou em Iriri. Não cancelei e nem vou cancelar ninguém. Apareceu muita gente aqui e continua aparecendo. E quem quiser participar da indústria do cancelamento que Deus abençoe, porque eu não aceito", disse Gizelly, na tentativa de se justificar.

A advogada ainda afirmou que a polêmica acabou fazendo mal à sua saúde. "Não estou fazendo ninguém de otário. Perdi minha voz mais uma vez. Estou indo pra cama agora porque conseguiram acabar com o meu único fim de semana que tentei fazer menos sofrido", desabafou a ex-BBB, que recentemente descobriu nódulos em seus seios.