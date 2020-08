Produção de 'Amor sem igual recruta figurantes para a trama

A produção de elenco da novela 'Amor sem igual', da Record TV, estava recrutando atores figurantes neste fim de semana, para gravações que serão realizadas na manhã de hoje, às 6h30, nos estúdios da emissora, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. O cachê oferecido é de R$ 60 e as vagas eram para 'seis mulheres elegantes' que ainda não tivessem gravado nesta retomada dos trabalhos pós-isolamento social. Elas deveriam ter as seguintes características: ter entre 25 e 45 anos, que tenham roupa social, boa aparência e as vagas era para mulheres de todas as etnias. A equipe da novela também estava precisando de 'dois homens elegantes e muito bons de reação' para interpretarem um escrevente e um promotor do MP. Os pré-requisitos eram: ter entre 35 e 45 anos, boa aparência, e também poderiam ser de qualquer etnia.