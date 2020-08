Nasce José, primeiro filho de Mano Walter e Débora Silva

A madrugada desta segunda-feira (30) foi muito especial para o cantor Mano Walter, por conta do nascimento de seu primeiro filho, José. O bebê é fruto do relacionamento do artista com a modelo Débora Silva. João nasceu através de um parto normal, na Maternidade Santa Casa de Misericórdia, de Maceió - Alagoas, pesando 3,615kg e medindo 50 cm. Mãe e filho passam bem. E a coluna deseja saúde aos dois!