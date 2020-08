'Vou desaparecer', revela Mayra Cardi

Mayra Cardi avisou aos seus seguidores nesta segunda-feira (31) que vai sumir um pouco. Calma, minha gente! Não é até o final do ano, não. A empresária irá se ausentar até o dia 3 de setembro do convívio social para fazer um retiro espiritual. A ex-BBB, que viveu uma polêmica separação com Arthur Aguiar, contou que não estará tão presente nas redes sociais como de costume durante esse tempo hospedada na Estância Paraíso, localizada em Minas Gerais. "De hoje até o dia 3 vou desaparecer. Vou aparecer de vez em quando a noite, bem pouquinho, porque não posso filmar nada do que acontece lá. Isso se tiver internet porque é no meio do mato. Não sei se tem sinal lá...", contou ela sobre o local, frequentado por evangélicos como Wesley Safadão e Simone.





"Estou sofrendo aqui com a despedida do meu povo. Como será que eu vou voltar desse retiro religioso? Mas tenho certeza que serei uma pessoa melhor, diferente." assume.



Recentemente, a life coach, justificou a ida ao supermercado com o ex, a quem acusou de ser abusivo e de ter sido infiel várias vezes. "Estou numa chácara, e tudo fica longe. Eu não dirijo, nunca dirigi e nunca dirigirei. Acho que se perde muito tempo dirigindo, e eu normalmente vou [no carro] falando e trabalhando. Hoje o Arthur veio aqui visitar a Sofia, como vem toda manhã, e não vi problema nenhum em ele me ajudar a carregar as compras e me trazer de volta para a chácara. Tenho dificuldade até para pedir Uber por ser muito longe", afirma.