'Estava muito deslumbrada', revela Pugliesi sobre a polêmica da festa durante a pandemia

Gabriela Pugliesi mudou após a polêmica da festa que deu em plena pandemia e acabou sendo alvo de muitas críticas. A youtuber perdeu contratos milionários e foi até cancelada por milhares de seguidores por causa da polêmica. A empresária furou a quarentena ao promover uma reunião em casa, no final de abril, e publicou fotos e vídeos no Instagram.

"Foi um processo de transformação interno. Eu sempre procuro ver tudo pelo lado bom das coisas e para mim foi importante pessoalmente e espiritualmente. Também foi bom para o meu amadurecimento. Eu tinha certeza que tudo aquilo estava acontecendo era por um propósito maior, para eu evoluir, para eu olhar mais para dentro e ver o mundo de outro forma. Estava em um momento muito deslumbrada, vivia mesmo em uma bolha. Quando eu voltei para a internet, agora, eu me sinto mais tranquila. Foi um baque. Antes, eu era muito preocupada com números e engajamentos. Ficava preocupada 24 horas e agora eu fico mais preocupada com as coisas da minha vida do que com a internet ", revelou ao youtuver Mateus Mazzafera.