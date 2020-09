Aline Gotschalg revela que tem se cobrado menos durante a pandemia

Quem não se lembra do triângulo amoroso do 'BBB 15' entre Amanda Djehdian, Fernando Medeiros e Aline Gotschalg? Pois bem, a mineira não teve muita sorte no jogo, foi eliminada rápido, mas teve sorte no amor. Ela se casou com o ex-jogador de basquete e sua carreira de modelo deu um salto depois que perdeu oito quilos e virou uma das profissionais mais requisitadas para ensaios de grifes famosas. Aos 29 anos, mãe de Lucca, de 4 anos, Aline assume que tem se cobrado menos durante essa pandemia e anda falhando em sua rotina de exercícios e dieta balanceada. Ela garante que engordou neste período: "Um corpo bonito e saudável é fruto de bons hábitos e a gente está em um momento em que não consegue". Alguém concorda?