Participação de Dani Winits no 'Dança dos Famosos' é injusta

Parece que tem gente da produção de Fausto Silva fazendo vista grossa na hora da escolha dos participantes do 'Dança dos Famosos'. Na verdade, uma das principais produtoras do quadro é conhecida nos bastidores por dar preferência para pessoas com quem ela tem proximidade.

Pois bem. Entre os famosos escalados para o 'Dança', que foram apresentados ao público no último domingo, está Danielle Winits. Além de atriz, a loura é bailarina por formação, o que já deixaria os demais participantes em desvantagem, afinal, o quadro serve para famosos amadores aprenderem a dançar com cada novo ritmo apresentado. E embora a participação dela não seja algo justo, os responsáveis pela atração não voltaram atrás.

Atriz e bailarina, Dani Winits já se apresentou até em musical no Theatro Municipal do Rio, ou seja, ela já frequentou horas seguidas de aulas de dança para suas apresentações e de vez em quando posta fazendo coreografias em academias. Com uma simples pesquisa no Google é possível ver toda experiência de Danielle Winits no mundo da dança.

A coluna também soube que tem produtora do programa usando de seu cargo para pedir convites VIP para estreia de peças, camarotes, shows, entre outros eventos, coisa que nem Faustão ou sua mulher, Luciana Cardoso — que também trabalha no programa — fazem. Será que após a pandemia essas práticas vão continuar?P