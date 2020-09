A influenciadora Deborah Albuquerque e seu marido, o médico Bruno Salomão, participaram de uma live com o famoso cirurgião plástico Dr. Rey. A transmissão abordou o tema 'saúde do homem' já que o casal comanda uma clínica especializada em saúde masculina. Entre os assuntos falados na live, um chamou mais atenção: cirurgia plástica no pênis. "Mulheres colocam silicone para aumentar seios, no bumbum, além de outros procedimentos. Por que o homem não pode querer aumentar o pênis? Percebo que os homens estão mais tristes, recebo muitos e-mails de caras novos insatisfeitos com sua vida sexual e percebo que muitas vezes é falta de informação. Só de procurar uma clínica especializada e conversar, resolvem o problema, apenas com as informações corretas", disse Dr. Rey, que é o mais novo parceiro do casal no Brasil, com conhecimento e produtos ligados à área.