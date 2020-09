Mãe do cantor Cauan recebe alta médica

Shirlei Máximo, mãe do cantor Cauan, da dupla com Cleber, recebeu alta médica nesta segunda-feira (31), após se curar da Covid-19. Além dela, o marido João Luiz Máximo também se contaminou, mas ele segue na Unidade da Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Anis Rassi, em Goiânia. O próprio cantor deu a notícia aos seus seguidores. "Mais uma vitoria. Minha mamão Shirlei já esta fora do hospital. Em breve comemoraremos a vitória do meu papai, João Luiz Maximo".

Cauan recebeu alta na semana passada, após ficar na UTI com 75% do pulmão comprometido pelo coronavírus. Ele também se desculpou por um vídeo no qual debochou da doença. Agora, mãe e filho se recuperam em casa, enquanto aguardam a atualização do caso de João Luiz.