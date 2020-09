Na última semana, internautas perceberam que ele deixou de seguir os filhos e a nora, Gabi Brandt, nas redes sociais, além de Sarah ter apagado fotos antigas com o marido, Jonathan Couto ( Na madrugada desta terça-feira (1), o Pastor Márcio Poncio, pai de Sarah e Saulo Pôncio, usou seu Instagram para responder perguntas dos internautas. E é claro que ele teve que falar sobre a crise que sua família está passando. Perguntado o motivo pelo qual a família está 'estremecida', ele explicou: "Provaçãozinha. Do nada entrou uma pessoa em casa se passando por apóstolo dizendo ajudar pessoas. Aos poucos o que vi foi uma pessoa maliciosa alienando mentes fracas. promovendo dissenção, separação de casal, etc Tudo pelo velho motivo de sempre: ganância e poder dos homens. Mas não vão muito longe".Na última semana, internautas perceberam que ele deixou de seguir os filhos e a nora, Gabi Brandt, nas redes sociais, além de Sarah ter apagado fotos antigas com o marido, Jonathan Couto ( a coluna já noticiou sobre isso na semana passada ).

Perguntado se ainda frequenta a casa do filho depois que se mudaram para mansões separadas, ele foi taxativo: "Na verdade fui expulso de lá". Sobre ter parado de seguir os familiares nas redes sociais, ele deu a seguinte explicação: "seguimos pessoas que temos prazer em assistir, não é o meu caso no momento". Em outro, contou que apenas "se decepcionou" com os filhos, mas que a crise "logo passa".

