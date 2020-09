Na igreja em que Cássio Castilhol, ex-marido da cantora Perlla, frequenta, o burburinho é um só: o músico já teria engatado um novo relacionamento. A eleita atende pelo nome de Mary Sodré e tem 26 anos. Dizem que o relacionamento entre os dois tem pouco mais de três meses - a separação dele com a cantora Perlla foi anunciada há cerca de um mês. Inclusive, o fato tem deixados os fiéis que frequentam a mesma igreja do músico extremamente incomodados.

Mary é membra da igreja e os dois chegam juntos ao culto. Eles também vão embora juntos. Mary e Cássio se seguem no Instagram - e a moça é seletiva: ela segue apenas 57 pessoas. Quem frequenta os cultos reclama que Cássio está colocando 'a honra da igreja na lama'. A coluna procurou Cássio Castilhol, que nega o envolvimento com a moça: "Ela é uma amiga que postei no sábado. De verdade, não tenho motivos pra mentir", disse ele à coluna, com exclusividade.

Segundo informações, Perlla fez um story afirmando que está solteira. A música de fundo é 'Tudo ok' e a parte que toca exaustivamente é: "Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter". Seria uma indireta para o ex-marido Cássio Castilhol? Ela ainda escreveu: "Em 18 anos dei um basta. Como a parte ainda não se pronunciou, também não irei me pronunciar. Em 18 anos, foi a primeira vez que dei um basta com louvor (...). Não estou no cio, viu, homens? E cuidado, meninas. A carência faz a gente cair em ciladas. Lobo em pele de cordeiro tem um monte por aí. De igreja até o diabo conhece e dá aula, afinal, caiu do melhor lugar (lá aonde estava tinha escola), mas a inveja fez ele estar no lugar que merecia", escreveu ela.