Nany Pepople compartilhou um vídeo em seu Instagram para mandar um recado aos haters. A atriz tem sido criticada por alguns internautas, após esta coluna noticiar que ela precisou pegar um empréstimo com um banco para conseguir se virar com os boletos durante a crise provocada pela pandemia. Segundo Nany, algumas pessoas estão a questionando sobre o fato de ela ser famosa e não ter uma reserva para caso de emergência. A atriz contou que tinha, sim, um pé de meia, mas precisou usar toda a quantia que tinha guardada porque não conseguiu ser contemplada com o auxílio emergencial.

"Vim dar uma recadinho pra você que gosta de mim e se preocupa comigo. Em uma live com meu amigo Alan, do RJ, contei que não peguei auxílio emergencial porque eu não me encaixava e fiz empréstimo bancário depois de dois meses que as minhas reservas se foram, para fazer a vida continuar acontecendo. Pra pagar faculdade da minha sobrinha, meu condomínio e minha vida em si. Acontece que a internet é terra de ninguém e as pessoas se acham no direito de falarem o que quiserem. 'Ah, porque é artista, é famosa e não tem reserva e não guardou dinheiro?' Agradeço muito ao Bradesco, que mais uma vez me ajudou, porque não é a primeira e não será a última vez que eu faço um financiamento. É um serviço maravilhoso pedir um empréstimo, isso demonstra que eu tenho crédito na praça, que eu tenho nome limpo e tenho credibilidade com meu CPF", comemorou a atriz.

A coluna concorda com Nany, porque conseguir fazer um empréstimo não é pra qualquer um!