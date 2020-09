Ex-participante do 'BBB 9', Ana Carolina Madeira compartilhou nesta terça-feira (1) com os seus seguidores a situação de perigo que passou na noite anterior. A bacharel em direito revelou ter reagido a um assalto na capital paulista quando estava ao volante do seu carro e com uma amiga no banco de carona.

Ana Carolina - Reprodução "Gente, tentaram nos assaltar, vieram três meninos, um em cada canto, parado o trânsito. Eu peguei e comecei a sacudir esse carro. Falei assim: 'Podem me matar, mas esse carro só vai parar de se mexer quando eu tiver morta'. Eu não vi arma nenhuma, só ouvi 'abaixa o vidro, abaixa o vidro'. Um em cada canto e tudo parado, não tinha nem pra onde acelerar. Eu comecei a jogar o carro pra cima dos meninos, no espaço de nem um metro que a gente tinha na frente. Comigo é assim", contou Ana Carolina.

A ex-BBB disse anda que não se arrependia de ter reagido ao assalto e reiterou que, caso passe pela situação novamente, 'só sairia do carro morta'. "Se tem alguém aí que é assaltante, ladrão, eu não sou uma boa vítima. Por que eu sou uma pessoa que vai reagir. No dia em que eu puder andar armada eu vou andar armada, e quem tentar me assaltar vai morrer. u falei pra Thaís, se vier alguém assaltar a gente, abaixa porque eu só saio desse carro morta. Eu sei que todo mundo vai achar: 'Ai, não pode, entregue tudo o que você tem'. Não vou entregar nada", continuou a ex-sister.

"Tudo que eu tenho é conquistado com muito suor, e o que eu não comprei eu ganhei de pessoas que eu tenho um grande sentimento então eu não vou dar nada que é meu, só quando eu morrer", completou.

Ana Carolina recebeu várias críticas nas redes sociais por ter reagido o assalto.