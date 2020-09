Com quatro milhões de visualizações em menos de uma semana de lançamento do clipe do single 'Tá com o Papato' do Dj Papatinho e participações de DFideliz, Bin e Anitta já é sucesso. Gravado na casa da Poderosa, na Barra da Tijuca, no Rio, o musical não tinha roteiro e foi a própria funkeira quem deu a ideia de como filmar e posicionar o casting que fazia parte das cenas. E um dos escolhidos para contracenar com Anitta foi o DJ Kaique.



“Fui convidado por uma pessoa envolvida com a produção do clipe e não sabia o que ia rolar, de fato, nem o que eu teria que fazer. Quando cheguei me juntei ao restante do pessoal que ia filmar e aí a Anitta chegou pra mim e falou que queria que eu ficasse do lado dela, porque ela queria fazer a cena comigo. Fiquei surpreso com a escolha dela, mas adorei”, conta.



Aos 23 anos, nascido e criado no Méier, zona norte do Rio, Kaique se assustou com a repercussão do clipe. “A minha rede social bombou. Todo mundo queria saber se era eu mesmo e começaram a me marcar nos comentários no perfil da Anitta, já que ela postou exatamente a cena em que eu aparecia”, diz o Dj que já fez um feat com o MC Pablinho, filho da Valesca Popozuda, na música 'Amizade colorida' e dividiu o palco com o rapper internacional Tyga.



Kaique descartou qualquer envolvimento com Anitta. “Eu tenho namorada, nem tive maldade com relação a ela. Aceitei participar por estar perto de pessoas renomadas da música e meu objetivo era fazer networking, ver como funciona essas produções que acabam se tornando virais na internet. A sensação foi incrível, admiro demais a Anitta e o Papatinho. Foi uma honra”, ressalta o DJ, que ainda sonha em poder fazer uma parceria com a funkeira.