Gusttavo Lima revela que tem medo de pegar Covid-19: '99% da minha equipe pegou'

O cantor Gusttavo Lima revelou que tem medo de pegar a Covid-19 e explicou o motivo do seu temor: boa parte de sua equipe já foi diagnosticada com o coronavírus: "Cara, é o seguinte... eu tenho [medo]. É uma doença muito complicada porque em cada organismo bate de um jeito, porque o pai pega, a filha não pega... quem falar que não tem medo, é mentira", disse o sertanejo, que volta e meia realiza exames. "Fiz meu teste no sábado (29) às onze horas da manhã e às quatro da tarde saiu o resultado. Negativo e que não tive contato com o vírus. Só que 99% da minha equipe pegou, e eu estou com os caras todo santo dia. Impossível não pegar. Mas, eu fui pesquisar e diz que essa coisa de sangue, em cada pessoa reage de um jeito, de uma forma".

Live do Thiago Rocha com Gusttavo Lima - Reprodução A revelação aconteceu durante uma live com o repórter Thiago Rocha no Instagram nesta segunda-feira (31). O sertanejo também confirmou sobre o uso de drogas, que ele contou em um show no mês passado. "Eu dei um trago, passou uns minutos e eu não senti nada. Aí fumei mais. Pensa numa moleza, numa larica? Foi o pior dia da minha vida. Isso foi três horas da tarde e o show era às nove e quem disse que eu dava conta de tomar banho? Eu fiquei ruim. A minha cabeça a mil. Comi mais de 170 coxinhas antes do show, no camarim", assumiu o marido da Andressa Suita.