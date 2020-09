Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão com a Covid-19

Agatha Moreira e Rodrigo Simas ficaram surpresos com os resultados positivos dos testes para a Covid-19. Os dois, que estavam cumprindo direitinho as recomendações da Organização Mundial da Saúde para

ficaram em casa durante a quarentena, foram diagnosticados com o coronavírus nesta terça-feira (1). A coluna procurou a assessoria dos atores. ‘Sim. Eles estão com a Covid-19, mas são

assintomáticos”, respondeu escritório de Agatha Moreira ao ser perguntado.

Rodrigo e Agatha chegaram a ficar isolados no sítio da família Simas em Itaipava, na região serrana do Rio, mas já estavam no Rio há semanas, cada um em seu respectivo apartamento na Barra da Tijuca. O casal iria gravar ‘Lady Night’, com a Tatá Werneck nos próximos dias, só que a participação da dupla de atores precisou ser adiada por conta da doença e agora sem previsão de uma nova data para a gravação.