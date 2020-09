Após Pedro Melo, pré-candidato a vereador por São Paulo, ter seus nudes vazados na internet, ele acionou a Justiça e conseguiu, através do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o conteúdo das fotos vazadas e divulgadas no Twitter fossem removido da plataforma. Pedro também teve nudes e vídeos pessoais vazados em grupos de Whatsapp.

O departamento jurídico do pré-candidato já enviou um ofício comunicando o Twitter da decisão, mas ainda não teve uma resposta da plataforma. O conteúdo íntimo do rapaz que foi compartilhado pode sair do ar a qualquer momento.