A apresentadora Mara Maravilha adorou o convite de Patrícia Abravanel para participar de um programa especial, chamado ‘Os Pontinhos em Casa’, que vai ao ar hoje, às 20h, no canal do SBT no Youtube. O desafio era sobre uma cena da lendária série mexicana ‘Chaves’, e a também cantora resolveu homenagear o personagem central interpretado e criado por Roberto Gómez Bolaños. Mara caprichou no figurino e ficou com a cara do menino travesso da famosa vila. Não acham?

Antes de gravar o programa, Mara fez algumas fotos do figurino e revelou: "Se eu não fosse a Mara Maravilha, gostaria de ser o icônico Chaves... Ninguém tem paciência comigo!!!", brincou.