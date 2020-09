Outros internautas acharam o comentário da fã desrespeitoso e trataram de colocar lenha na fogueira e Sol comentou: "Eu não ligo, não! Eu faço é rir. Quem gosta de galo velho é panela de pressão! (risos)". Post da Solange Almeida - Reprodução A cantora Solange Almeida jura que encarou com bom humor a pergunta de uma fã sobre o seu atual namorado, Monilton Moura. Ela reuniu os quatro filhos (Rafael, de 20, Estrela, de 12, Maria Esther, de 6, e Sabrina, de 23) e o empresário para comemorar seus 46 anos em Barra Grande, no Piauí, no último final de semana. Mas, só na madrugada desta terça-feira (1) que ela publicou as fotos da comemoração. Foi aí que uma seguidora questionou: "Esse bebê aí é namorado da Estrela, Sol?". A cantora logo respondeu:"Não, é meu! (risos) Beijos!"Outros internautas acharam o comentário da fã desrespeitoso e trataram de colocar lenha na fogueira e Sol comentou: "Eu não ligo, não! Eu faço é rir. Quem gosta de galo velho é panela de pressão! (risos)".

A fã que questionou Sol sobre o 'namorado' da filha tratou de se desculpar: "A bicha tem o poder. Nem falei por mal, povo já criticando, aff. Ou de uma ou de outra, tanto faz. A Sol é lindíssima e a Estrela está uma linda mulher".



Solange encerrou o assunto. "Relaxa, flor! Já namoramos em 2015, 2016. Acabamos, eu casei, separei e acabamos nos reencontrando. Estou muito feliz! Um cheiro", postou a artista que ainda respondeu outra internauta sobre a diferença de idade entre ela e o namorado.

"Você acha que deve se privar de viver o que está ali na sua frente lhe fazendo bem, pensando num futuro que só Deus sabe o que vai acontecer? Eu sou intensa, vivo. Se isso acontecer serei prática, como sempre sou, sabe? Não faço drama, não lamento, apenas agradeço a Deus porque até as coisas ruins servem de aprendizado e, no mais, ninguém é obrigado a ficar com alguém quando não está mais a fim e isso independe de idade. A idade está na cabeça, na forma de pensar e agir. Hoje, para mim, vale o seguinte: 'quer ir? Que vá!' Posso sofrer, chorar, mas passa. Com a idade vem a maturidade, com as cassetadas, as experiências. Então, bola para frente, arruma o coração para outro, o novo que deverá estar a caminho e que vai te amar exatamente como você é".