Após o Paris Saint-Germain confirmar que Neymar testou positivo para o novo coronavírus ao chegar de uma viagem de férias com Anitta em Ibiza, esta coluna procurou a assessoria da cantora para saber se ela se submeteu a um novo teste de diagnóstico da doença. Segundo a equipe de Anitta, apesar de ela ter curtido dias de folga ao lado do craque em Ibiza, o resultado do exame que a Poderosa fez logo que chegou ao Brasil deu negativo.