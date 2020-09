Nicole Bahls compartilhou com seus seguidores no Instagram nesta quarta-feira (2), um vídeo mostrando as obras em seu sítio em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A campeã da quarta edição do 'Power Couple' com o marido, Marcelo Bimbi, no ano passado, foi inspecionar a reforma da propriedade, que já dura sete meses. "Hoje é dia de olhar a obra como está ficando. A casa da Bahls está tomando forma", disse ela.

"Ali vai ser onde vai ficar a academia, a área gourmet, a sauna. Está quase tudo pronto", contou ainda Nicole no Stories. O imóvel, a atriz tinha revelado ter comprado com o prêmio do reality da Record, os R$ 596 mil acumulados no saldo da 'conta conjunta' ao longo do programa. Já com a reforma, a atriz assumiu ter vendido um apartamento.