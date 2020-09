Alexandre Liuzzi está no ar com a reprise da novela 'Fina Estampa', quando interpretou o mecânico Joe Maluco. Mas, o ator foi embora para Portugal há quatro anos. Lá até chegou a trabalhar na área artística só que precisou se reinventar e escolheu uma profissão conhecida. Liuzzi virou corretor de imóveis. "O meu pai teve uma imobiliária no Brasil e não era muito a minha praia. De um ano pra cá eu aceitei e comecei a trabalhar vendendo imóveis também. Estava dando certo, porém, a pandemia parou tudo", explicou Alexandre.

O ator contou o motivo que levou a deixar o Brasil em entrevista ao Canal de Lisa Gomes. "Eu fui assaltado em maio de 2016, botaram uma arma na minha cabeça, foi traumatizante, não podia ver uma moto do meu lado, acordava a noite suando, sonhando com desfechos diferentes. Não teve um desfecho trágico, mas fiquei na paranoia, saindo menos, só saindo para trabalhar, festa era muito raro eu ir. Fiquei mais recluso e resolvi dar um tempo”, lembrou Liuzzi.