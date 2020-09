Painitto está internado em hospital e avisa: 'Não é Covid-19'

Mauro Machado, o pai de Anitta, despertou a curiosidade dos fãs sobre a sua internação em um hospital no Rio. Sem dizer o local do atendimento nem o que tinha, ele compartilhou uma selfie na madrugada desta quarta-feira (2), em que aparece deitado em um leito e escreveu:"Meus queridos seguidores, obrigado por todas as mensagens no direct. Não posso responder. Internado desde segunda-feira", começou ele. O pai da Poderosa só adiantou que não se tratava de coronavírus e que o hospital que ele estava nem recebia pacientes com a doença."Não é Covid-19 e estou em um hospital que não atende Covid-19. Beijos. Obrigado pelas mensagens. Volto rapidinho", explicou Painitto.