Gracyanne Barbosa revela que pesa mais de 80Kg

Gracyanne Barbosa matou a curiosidade dos fãs nesta quarta-feira (2) ao contar quantos quilos tem. Ao voltar para a academia após a quarentena, a musa fitness subiu na balança antes do treino e mostrou no Instagram que está com 81,30 kg. "Vocês sempre perguntam. Sou pesada", disse ela ao se pesar. A mulher do cantor Belo tem 1,75m de altura e diariamente mostra sua rotina de exercícios físicos.