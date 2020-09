Dalton Vigh em dose dupla na Globo

A série 'A Divisão', em que o ator Dalton Vigh vive o deputado Venâncio Couto, terá seu primeiro episódio exibido nesta quarta-feira(2), na Globo, após 'Segue o Jogo', no 'Espiadinha Globoplay'. Na trama que conta a origem a Divisão de Antissequestros do Rio de Janeiro, a DAS, o personagem do Dalton almeja ser governador e tem a filha sequestrada, o conflito principal da trama. A primeira temporada está disponível no Globoplay e estreia no dia 07 no Multishow. Vale lembrar que o ator tem um dos papéis principais na reprise de 'Fina Estampa', no horário nobre do mesmo canal.