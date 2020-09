O apresentador Marcelo Smigol vira garoto-propaganda do Cadeg

Para acompanhar esse período de transição com a reabertura gradativa dos negócios, o Cadeg terá, pela primeira vez, em 58 anos, um garoto-propaganda. O apresentador Marcelo Smigol será o rosto do Mercado Municipal do Rio pelos próximos meses. Com seu humor irreverente e a simplicidade do carioca, o humorista e também repórter acompanhará o dia a dia do Cadeg, descobrindo suas curiosidades, personagens mais inusitados, tudo para levar um pouco mais de esperança e otimismo em um momento tão sensível da população. Para comemorar a sua chegada, uma live está programada para hoje, às 19h. Todas as suas ativações poderão ser acompanhadas nas redes sociais do Cadeg.