Gui Araújo passa uma cantada em Anitta

Post de Anitta - Reprodução

Quem disse que figurinha repetida não preenche álbum? Gui Araújo parece que anda querendo uma volta ao passado com Anitta. Um dia depois de assumir para seus seguidores que estava solteiro porque 'quem eu quero não me quer', o apresentador resolveu deixar um recado na publicação da cantora com um dos seus cachorros nesta quarta-feira (2):"Nossa, hein, sua dona tem telefone?". Só para lembrar que Gui já assumiu que voltaria com a cantora após publicar supostas indiretas sobre o romance. Eita!