Agatha Moreira tranquiliza fãs: 'Nós estamos muito bem'

Os seis leitores que acompanham a coluna souberam primeiro aqui que Agatha Moreira e Rodrigo Simas estavam com a Covid-19 . Pois bem. Na madrugada desta quinta-feira (3), a atriz se pronunciou sobre seu estado de saúde e o do namorado, o ator Rodrigo Simas.Ela agradeceu o apoio dos fãs e amigos. "Queria agradecer todo o carinho e preocupação de vocês. Vibrações positivas são sempre bem vindas. Nós estamos muito bem, graças a Deus! Mas, por favor, se cuidem! Afinal, não sabemos como cada corpo irá reagir ao vírus. Precisamos continuar tomando todos os devidos cuidados e precauções", escreveu a atriz. Os dois estão assintomáticos e tiveram que cancelar suas participações no programa 'Lady Nigt', de Tatá Werneck, por conta da doença.