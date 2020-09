'Neymar e Regina Duarte não toparam participar', brinca diretor de 'A Fazenda'

A estreia de 'A Fazenda' acontece na próxima terça-feira (8) e a lista oficial dos 20 peões continua sendo um mistério. Durante uma coletiva para a imprensa nesta quinta-feira (3), o diretor do núcleo de realities da Record TV, Rodrigo Carelli, não quis confirmar nenhum nome e até brincou com a situação. "Neymar não está. A Regina Duarte também não topou. Uma das graças de 'A Fazenda' é essa expectativa, a especulação. Essas certezas que as pessoas têm. A gente cuida disso com muita rigidez para que a lista não vaze. Tem vários nomes certos, mas quais os certos e errados a gente não vai falar".

Já o diretor do programa, Fernando Viudez, contou que ansiedade toma conta dos peões que já estão em pré-confinamento e que ninguém pediu para sair antes de entrar. "Eles estão ansiosos. Todos os dias perguntam quando vão entrar, mas também entendem que isso é para segurança deles e a nossa também".