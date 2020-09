Em recuperação após colocar marca-passo, Neuza Borges tranquiliza fãs

Neuza Borges gravou um vídeo para agradecer o carinho do público, que se sensibilizou com sua situação no período em que esteve internada em um hospital de Salvador, após ser diagnosticada com hérnias de disco. A atriz também revelou que precisou colocar um marca-passo e que está se recuperando bem.

"Estou muito bem. Acabo de chegar do hospital, já fiz a revisão que eu iria fazer hoje, já fiz curativo no meu marca-passo, já recebi alta, agora é só fisioterapia e cuidado quando voltar ao trabalho. Se Deus quiser que esse marca-passo venha com muitos trabalhos. Muito obrigada a vocês que rezaram por mim e participaram de todo o sofrimento que eu passei", agradeceu a artista.