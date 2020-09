Não vou comprar briga de ninguém', diz Thayse Teixeira após unfollow de Hariany

A nova edição de 'A Fazenda' já está quase estreando e ainda tem treta da última edição do reality movimentando as redes sociais. Quem acompanha esta humilde coluna já sabia que o campeão Lucas Viana havia cortado relações com sua amiga de confinamento, Thayse Teixeira, após a empresária aceitar convite e marcar presença na festa de aniversário de outra ex-participante da mesma temporada deles, Hariany Almeida, que vem a ser ex-namorada do Lucas no programa. Pois bem. Recentemente, Lucas e Thayse fizeram as pazes e voltaram a se seguir nas redes sociais. Mas a retomada da amizade parece não ter agradado Hariany, que deixou de seguir Thayse logo depois que descobriu que ela se acertou com seu ex. A coluna então procurou Thayse, que negou que tenha ocorrido uma briga entre elas e ainda revelou ter procurado Hari para conversar, mas ficou sem resposta.

"Eu não tenho nada contra um e nem contra o outro. O fato de eu ser amiga de um não anula a possibilidade de eu ser amiga do outro. Isso já gerou uma grande confusão desde que a gente saiu do confinamento. Eu não vou comprar briga de ninguém, não preciso disso. Me segue quem quer e quem não quiser, eu não vou ficar correndo atrás. Eu ainda perguntei o motivo (do unfollow), mas se não quer responder, então tá, deixa pra lá", lamentou a empresária.



Procurada para comentar o assunto, Hariany Almeida não retornou o contato até o fechamento desta nota. Segunda colocada da última edição, Hari não mantém uma boa relação com seu ex, Lucas Viana, desde que os dois deixaram o confinamento. Eles chegaram a ter um revival e trocaram beijos no Carnaval deste ano, mas, ao que tudo indica, o rápido affair foi apenas um fato isolado. Hoje, a influencer namora outro colega de confinamento, o DJ Netto.