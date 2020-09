Tem bailarina nova no Faustão?

Aos 26 anos, Natália Bernardini é bailarina do grupo do cantor Mc Kevinho e começou o ano de 2020 sendo chamada para ser frelancer no 'Domingão do Faustão'. Ela já estava cruzando os dedos e rezando para entrar de vez no corpo de balé do programa, mas veio a pandemia... Formada em Educação Física e em Dança Clássica, Natália dá aulas particulares e em academias, faz shows e apresentações. Haja folêgo! "A minha vida é a dança", diz.