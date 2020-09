'Cansei de ser otário', diz Cássio Castilhol ao ser chamado de 'encostado' pela ex

A treta continua entre Perlla e Cássio Castilhol. O músico voltou a expor a cantora depois que ela afirmou com todas as letras que não é 'prostituta virtual' ao rebater a acusação do ex-marido, de que ela estaria vendendo nudes no aplicativo Bigo. A dona do hit 'Tremendão Vacilão' ainda disse que Cássio era um 'encostado'. "Trabalhei como músico, empresário, road, produtor manager, motorista, produtor musical, diretor musical e várias outras funções.Encostado e vagabundo é o ca*****". Sou homem com 30 anos na cara, não dependo e nunca dependerei de uma mulher para p**** nenhuma. Sou músico, professor e estudante de Educação Física e não precisaria provar nada, mas cansei de ser otário e abaixar a cabeça," escreveu Cássio em uma publicação nos stories.

Ele também posto várias fotos comprovando que trabalhava com Perlla em algumas apresentações e shows. Cássio ainda fez um exposed de uma conversa em que a cantora ensina uma de suas ex-meninas como vender nudes no aplicativo.