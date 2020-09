Marcela Mc Gowan lança novo quadro em rede social

A ex-BBB Marcela Mc Gowan se prepara para estrear nesta sexta-feira (4) um novo quadro em seu Instagram, o 'Sextou', que vai ao ar todas as sextas. A nova atração, que vai abordar temas ligados à sexualidade, foi uma ideia que a médica ginecologista teve logo que deixou o reality. "Fui amadurecendo como isso aconteceria, onde iria disponibilizar e quais os assuntos seriam tratados. Demorou até um pouco para sair do projeto por causa de todo esse processo de gestar. A gente vai falar de assuntos bem tabus, sexualidade em geral e vamos ter convidados que agregam ao tema. Vamos ter também espaço para as pessoas interagirem, mandarem dúvidas... Tudo vai ser compartilhado com os seguidores", conta Marcela sobre o conteúdo que será transmitido de forma bem direta.

As novidades serão mais a forma de falar tudo as claras. Um programa com temas diferentes, desde desejos, orgasmos e fetiches, até outros assuntos que geralmente as pessoas têm dificuldade de verbalizar, aprofundar. Tudo sem tabus. Eu amei o cenário, ficou maravilhoso e muito mais do que eu imaginava", comemora a ex-sister.