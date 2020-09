Felipe Araújo lança clipe de 'Conversa Confidencial'

Depois do estrondoso sucesso em 2019, quando que venceu importantes prêmios da música e esteve à frente em rankings de diversas plataformas com 'Atrasadinha', Felipe Araújo está a todo vapor com o seu novo EP, 'Eu e Vocês', lançado em maio deste ano, com quatro faixas inéditas, entre elas, 'Conversa Confidencial', que acaba de chegar no canal do artista no YouTube.



A faixa, de autoria dos conceituados compositores Vinni Miranda, Waleria Leão, Thales Lessa, Rafael Quadros e de Felipe Araújo, prima por enaltecer a paixão que ainda existe: “Sei que um ex não espera/ A ligação de um atual/ Mas pro bem dessa pessoa/ Deixa essa conversa confidencial’.



Em meio à agenda que envolve lives e dedicação às composições, Felipe está feliz com o resultado do EP, que tem ainda em seu repertório a canção 'Reincidente', que está em primeiro lugar nas rádios do país e soma mais de 13 milhões de views no canal do artista no YouTube.

“Estou muito satisfeito com esse projeto já que, estando em casa,consegui voltar a compor. Lançar mais uma música, agora em vídeo, é saber que a internet tem hoje o poder de democratizar uma obra e levar a nossa canção a todos”, finaliza Felipe.