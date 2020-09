Ludmilla rompe com empresário e passa a gerenciar sua própria carreira

Lumilla se prepara para começar uma nova fase em sua carreira. A coluna descobriu que a cantora acaba de romper com seu antigo empresário, Alexandre Baptestini, com quem mantinha uma parceria de sete anos. “Junto do Alexandre alcancei sonhos inimagináveis e também aprendi muito. Todos estes anos também me tornaram forte e preparada para este novo passo”, afirma a cantora. Procurada, a assessoria de imprensa de Ludmilla garante que a rescisão aconteceu de forma amigável.

"Informamos que Ludmilla não é mais empresariada por Alexandre Baptestini. A cantora agradece ao parceiro por sete anos de uma jornada repleta de conquistas e reitera que, ao contrário de qualquer especulação, a rescisão se dá de forma consensual, amigável e parte do desejo da artista de ter um modelo de gestão próprio", informa a equipe da cantora com exclusividade à coluna.



Ludmilla agora será a responsável por gerenciar sua própria carreira. Para isso, ela abriu uma empresa chamada 'Sem Querer Produções Artísticas', na qual já agencia uma cantora de funk chamada Ravena, que será lançada em breve no mercado musical.

"A partir desta data Ludmilla é sua própria empresária e para tal está estruturando e gerindo a Sem Querer Produções Artísticas com diversos departamentos, incluindo comercial, marketing, jurídico, financeiro e logística", finaliza a assessoria de Lud.