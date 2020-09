'A Ludmilla é a melhor artista do Brasil', diz ex-empresário da cantora

Alexandre Baptestini, o agora ex-empresário de Ludmilla, falou sobre o fim da parceria de 7 anos que tinha com a cantora. “A Ludmilla é a melhor artista do Brasil. E os números comprovam que ela caminha para ser a maior”, garante Alexandre. Recentemente, Ludmilla abriu sua própria empresa de agenciamento artístico, a 'Sem Querer Produções Artísticas', e tomou frente do gerenciamento de sua própria carreira. Alexandre, através de um comunicado enviado à coluna, também reafirmou o que a assessoria de Lud havia antecipado: que o fim da parceria aconteceu de forma consensual.

"Após 7 anos de muitas realizações, chegou ao fim a próspera parceria da A3B, do empresário Alexandre Baptestini, com a cantora Ludmilla. A empresa e a artista optaram consensualmente por encerrar a relação no presente momento por entenderem que os objetivos traçados em conjunto para carreira da cantora foram todos alcançados com êxito. A A3B deseja sucesso para Ludmilla em sua caminhada e agradece por ter feito parte de uma história de sucesso como a da cantora, em uma parceria abençoada por Deus. A A3B ainda reitera o sentimento de imensa gratidão por todos os profissionais e parceiros, produtores de rádio e TV, imprensa, equipes técnicas, que contribuíram de alguma forma para o sucesso do projeto artístico desenvolvido", diz o comunicado.