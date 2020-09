'Foi o que mais fiz nessas férias', diz Anitta sobre pegar mulheres

Em live com a gamer Samira Close, no Facebook Gaming, Anitta, a mais nova gamer do pedaço, contou que nas férias andou se relacionando com mulheres, no período em que esteve viajando pela Europa. O papo começou após Samira fazer o seguinte comentário sobre os personagens do jogo: "Vai ser só xereca com xereca, que é uma delícia também", diz Samira Close. Anitta então responde entregando os affairs que teve nos dias de descanso. "Oi, amor. É uma 'delicíssima'. Nessas férias foi o que eu mais fiz, inclusive", revela a cantora.

Assista: