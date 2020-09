Luana Piovani não aguenta calor e faz topless no mar

Se tem algum paraíso preferido no mundo para Luana Piovani, esse lugar é Ibiza, na Espanha. A atriz, que fez 44 anos no final do mês de agosto, resolveu viajar com duas amigas para comemorar o aniversário e, apesar da pandemia do coronavírus no mundo, o turismo foi liberado na ilha. Nesta sexta-feira (4), ela curtiu a praia e com o forte calor, Luana não resistiu e fez topless no mar. A coluna não quer seca o prazer de Luaninha, mas não foi em Ibiza que os brasileiros Neymar e Marquinhos, fora mais quatro jogadores do Paris Saint-Germain, testaram positivo para a Covid-19 depois de uma temporada por lá? Xiiii!