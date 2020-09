'Já disse que te amo hoje?', se declara Ana Furtado ao ver Boninho dançando

Ana Furtado colocou um vídeo em que aparece se divertindo bastante com a versão dançarino do marido, Boninho. O diretor da Globo provou aos seguidores que tem gingado e acabou ganhando uma declaração de amor da apresentadora. "Sextou no estilo livre porque com a coreografia que ensaiamos não rolou muito não... (risos) Boninho, já disse que te amo hoje?”, escreveu ela na legenda da publicação de um desafio de coreografia.

O vídeo foi bastante comentado por amigos famosos do casal como Ludmilla, Lulu Santos, Cissa Guimarães, Otávio Mesquita, André Marques, entre outros. Alguns seguidores até sugerirem uma participação na 'Dança dos Famosos' no Domingão do Faustão. Ana e Boninho acharam graça da brincadeira.