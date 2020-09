Hariany Almeida e Thayse Teixeira trocam farpas nas internet

É fogo no feno a relação entre Hariany Almeida e Thayse Teixeira. Depois que a empresária e humorista, 'A Dona do Cariri', desabafou com exclusividade para esta coluna sobre o unfollow da influncer goiana, as duas resolveram trocar farpas, nesta sexta-feira (4), nas redes sociais.



Hari negou que as duas tenham brigado, mas falou sobre a relação. "Não existe briga entre ninguém, então não tem briga a ser comprada, pelo menos não da minha parte. O que acontece é que eu simplesmente cansei de me doar tanto para as amizades e com o passar do tempo comecei a ver coisas que me desanimaram, sabe? Eu sempre me entrego 100% para as minhas amizades, defendo, dou a cara a tapa... eu sempre esperei isso em troca, mas não devemos pensar assim, as coisas têm que fluir naturalmente, isso sempre me magoou e eu sei que isso estava errado em mim e eu, agora, consertei", comentou a também ex-BBB.



E aí foi a vez da Thayse rebater a loira. "Vale lembrar que durante todo esse tempo pós-confinamento, todas as vezes que nos falamos foi porque eu te liguei. Que isso fique bem claro! Porque se alguém se doa a um amigo, essa pessoa sou eu, e você sabe disso. Bem que poderia ter me falado isso no WhatsApp [aplicativo de conversa]", declarou.





"Amo você e sei conviver com as diferenças das pessoas sem cobrar nada delas. Deus te abençoe, minha amiga, jamais esquecerei dos 77 dias que passamos juntas. Viveria tudo outra vez. Sem sensacionalismo, sem vitimismo", concluiu Thayse. Cheiro de namastreta no ar, não acham?