Flay pega o carro ganho no 'BBB 20' e revela que vai aprender a dirigir

Nesta sexta-feira (04), Flay usou seu perfil do Instagram para compartilhar com os seus seguidores o momento em que recebeu o carro ganho como prêmio durante uma prova no 'BBB 20'. "Que sonho", escreveu ela na publicação em cima do veículo. Ela também postou um vídeo nos stories do momento que chega acompanhada na concessionária ao lado do também ex-BBB Daniel Lenhardt. "É meu, é meu!", gritou ao ver o automóvel.

A cantora revelou que ira aprender ainda a dirigir e tirar a carteira de motorista "Eu não sei dirigir, mas vou aprender. Obrigada Big Brother, todo mundo! Queria um carro branco, eu sabia no dia que esse carro apareceu no jardim da casa, que ele seria meu".







Ver essa foto no Instagram QUE SONHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Obrigada @bbb OBRIGADA @fiatbr Uma publicação compartilhada por FLAY (@flay) em 4 de Set, 2020 às 10:50 PDT