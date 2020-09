Musical teen 'CRUSH! A Websérie' tem ator e diretor no elenco

O cineasta, diretor e ator João Conde está no elenco e é o responsável pela edição do musical 'CRUSH! A websérie', que estreia no dia 21, no YouTube, e vai contar experiências vividas no universo teen. "É um trabalho interessante e necessário. O conteúdo audiovisual juvenil é muito precário no nosso país. Crush é um musical, algo que os brasileiros não estão acostumados. Esse tipo de linguagem é muito recente, porém é algo revolucionário", explicou o cineasta.