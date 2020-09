Ex-paquita revela ter recebido cachê baixo quando posou nua no início da carreira

Andrea Veiga foi clicada por Yuri Graneiro durante a gravação da segunda fase do 'Conectados', programa comandado por Cacau Hygino na plataforma Ubook. Durante o papo com o apresentador, ela falou que em 1988, quando posou nua para a 'Playboy', só conseguiu comprar uma linha telefônica com o cachê que recebeu. A atriz, de 51 anos, a primeira paquita de Xuxa, contou ter ficado 15 anos sem falar com a eterna Rainha dos Baixinhos. O rompimento aconteceu quando a apresentadora encerrou sua parceria com Marlene Mattos, de quem era empresária. A amizade só foi retomada porque a ex-assistente de palco procurou a mãe de Sasha Meneghel.