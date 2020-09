Vitão é escolhido para substituir César Menotti na 'Dança dos Famosos'

O sertanejo César Menotti, da dupla com Fabiano, explanou que foi cortado do 'Dança dos Famosos' por estar acima do peso. E a coluna descobriu quem foi colocado em seu lugar na competição: o cantor Vitão. Procurada, a TV Globo não confirma a informação: "O elenco completo do 'Dança dos Famosos' será revelado pelo Fausto Silva no 'Domingão do Faustão'. Não antecipamos quem estará no quadro. Esta revelação é sempre feita no programa". A assessoria de Vitão diz que não tem essa informação. Vamos aguardar...