Simone relembra sua época no basquete

Quase 50 anos depois do lendário Mundial de 1971, que rendeu medalha de bronze para a seleção brasileira de basquete feminino, as cineastas Silvia Spolidoro e Hellen Suque revisitam a equipe formada pelas célebres craques Maria Helena Cardoso, Elzinha, Odila, Delcy, Norminha, entre outras. No documentário 'Mulheres À Cesta', as cineastas lançam luz em questões que envolvem preconceito, sororidade, gênero e, acima de tudo, à batalha dessas pioneiras que abriu caminhos para as mulheres do esporte no Brasil. Editado durante a pandemia, o longa será lançado no próprio site do filme (www.mulheresacesta.com.br), amanhã, com ingressos a R$ 25. Personalidades como a cantora Simone e a jogadora Hortência também participam do filme, inspirado pelo livro homônimo de Claudia Guedes. A coluna bateu um papo rápido com Simone. Confira:

Por quanto tempo você jogou basquete? Como surgiu seu apreço pelo esporte?

Durante 12 anos joguei basquete, tive uma relação de amor desde a primeira vez que peguei uma bola e a acertei numa cesta. Desde criança amava esporte, nadava, jogava futebol e fui atleta 'efeiciente', como se diz na Bahia, ótima em várias modalidades (risos).

Por que ficou de fora da seleção de basquete de 71?

Porque machuquei o tornozelo e aí não deu mais.



Você ainda joga basquete?

Hoje, eu brinco, jogo basquete na piscina quando posso, não em quadras.



Havia preconceito com as mulheres no basquete? Você sofreu preconceito da sua família?

Sim, havia preconceito e ainda há. Vivemos num mundo em que as mulheres não são tratadas de maneira igual e por isso precisamos "colocar a boca no trombone". Sobre a minha família, tive o privilégio de ter pais cuidadosos que me apoiaram e assistiam a muitos jogos.

Você se arrepende de não ter seguido como jogadora profissional?

Não.



Quem são seus maiores ídolos no basquete?

Todas as jogadoras. Nós, mulheres, somos especiais.



Se não fosse cantora seria jogadora?

Seria cantora.