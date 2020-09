Quitéria Chagas comemora aniversário com lives especiais

Quitéria Chagas comemora seu aniversário de 40 anos neste sábado (5), com uma sequência de lives especiais. Após se aposentar do posto de rainha de bateria no último Carnaval, ela foi convidada pelo presidente do Império Serrano, Sandro Avelar, para assumir o posto de Rainha da Escola. Entre os convidados das lives estão Carlinhos de Jesus e Milton Cunha.