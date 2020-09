Ex-BBB Amanda Djehdian lança sua linha de produtos para olheiras

Quem não lembra da ex-BBB Amanda Djehdian e suas olheiras, na 15 ª edição do reality da Globo. A empresária chamou a atenção pela competitividade nas provas, pelo triângulo amoroso com Fernando Medeiros e Aline Gotschalg e também pela sua aparência. Desde muita nova, Amanda sofria com o bullying e acabou se submetendo a diversos tratamentos para acabar com as bolsas nas pálpebras. Por isso, ela decidiu lançar a sua linha de produtos.



A ex-BBB diz que estudou e pesquisou anos com uma equipe de médicos e especialistas na área e usou alguns ativos importados da Espanha e Japão. "Em menos de 24 horas batemos recorde de vendas, o site congestionou, tivemos pedido até para fora do Brasil. Eu não tenho palavras para agradecer a confiança que estão depositando em mim e na minha linha. O meu maior incentivo era trazer a autoestima de volta para milhares de mulheres", explica.